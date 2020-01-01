Гибель Сулеймани: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже

Махмуд Мусави Маджд передавал иностранным спецслужбам данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии, утверждают в Иране.

Утром в понедельник в Иране был казнен Махмуд Мусави Маджд, которого обвиняли в сотрудничестве с ЦРУ, израильской спецслужбой Моссади предоставлении им информации о местоположении генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars 20 июля.

Отмечается, что гражданин Ирана Мусави Маджд учился в школе в Сирии, куда переехал в детстве вместе с семьей. Благодаря хорошему знанию английского и арабского он был привлечен в качестве переводчика на работу в одну из сирийских компаний, сотрудничавших с Ираном.

С началом сирийского конфликта в 2011 году семья Мусави Маджда вернулась в Иран, в то время как сам он продолжил работу в Сирии. Работая переводчиком, он сумел сблизиться с иранскими военными советниками, помогающими правительству Башара Асада в Дамаске, и получить доступ к секретной информации.

По данным агентства, Маджд передавал ЦРУ, израильской разведке Моссад и саудовским спецслужбам данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии. Затем он попал в поле зрения контрразведки Ирана, и его доступ с чувствительной информации был ограничен.

Напомним, 9 июня официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили объявил, что Мусави Маджд приговорен к смертной казни за шпионаж и предоставление иностранным спецслужбам информации о местоположении генерала Касема Сулеймани. При этом позже судебные власти выступили с разъяснением, что деятельность обвиняемого не имеет прямого отношения к гибели иранского командующего в январе 2020 года в результате ракетного удара ВС США.

Напомним, 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.

В ответ 8 января Иран выпустил ракеты по двум американский базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Тогда в Иране этот удар назвали возмездием за убийство Сулеймани.

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