В результате столкновения самолет застрял в башне аэропорта, перед тем как его снять, нужно деактивировать спасательную ракету самолета.

На востоке Германии вчера, 17 июля, легкомоторный самолет врезался в диспетчерскую башню аэропорта Еггерсдорф в Мюнхеберге. Об этом сообщает MOZ.

В самолете находился 68-летний пилот и его 46-летний сын. После столкновения они были госпитализированы. В момент столкновения в башне находился сотрудник аэропорта, он не пострадал.

Самолет при столкновении застрял в башне. Перед тем как его снять, специалистам необходимо деактивировать спасательную ракету, вмонтированную в самолет.

Cмотрите фотогалерею: В Германии самолет влетел в башню аэропорта

Ранее сообщалось, что в Макаровском районе Киевской области в пятницу, 17 июля, упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group.

Также сообщалось, что над озером в американском штате Айдахо в воскресенье, 6 июля, столкнулись два небольших самолета, в результате чего погибли восемь человек.

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