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Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США

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Минск и Вашингтон договорились о возобновлении работы послов в прошлом году. Лукашенко назначил на эту должность замминистра.
Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США
belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 20 июля, впервые за 12 лет назначил замминистра иностранных дел Олега Кравченко послом в США, сообщает БелТА.

Также Лукашенко назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. 

Напомним, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств.

В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов.

В начале мая президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.

 

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Теги: США, Беларусь, Лукашенко, посол
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Источник: korrespondent.net

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