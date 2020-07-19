В Конго 16 человек погибли в ДТП с грузовиком

Грузовик марки Howo с мукой и пассажирами перевернулся на спуске с горы Камаленге в провинции Танганьика.

На юго-востоке Демократической республики Конго (ДРК) по меньшей мере 16 человек погибли и еще пять пострадали в результате дорожной аварии. Об этом накануне сообщил местный сайт Actualite.

Инцидент произошел в субботу ночью в 25 километрах от города Калемие в провинции Танганьика.

По словам главы молодежной группы Натана Мугишо, грузовик марки Howo, который вез муку и пассажиров в город Лубумбаши, перевернулся на спуске с горы Камаленге.

"В деревне Капомпо я только что насчитал 16 безжизненных тел и пять раненых, которых джип Красного Креста доставляет в Калемие", – рассказал он.

Ранее в Китае при падении автобуса в водохранилище погиб 21 человек и еще 15 пострадали. Инцидент произошел в городе Аншунь в юго-западной провинции Гуйчжоу.

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