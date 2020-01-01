Скончалась звезда фильмов Карточный домик и Клан Сопрано
Американская театральная и киноактриса Филлис Соммервиль умерла в Нью-Йорке на 78 году жизни. Смерть наступила по естественным причинам, пишет MSN со ссылкой на менеджера знаменитости Пола Хилепо.
Филлис Джин Соммервиль родилась в 1943 году в американском штате Айова в семье проповедника.
Она переехала в Нью-Йорк, собираясь стать танцовщицей и работать в знаменитом варьете Radio City Rockettes.
Однако вместо танцев в ее жизнь пришли роли в театре и кино. Дебют на Бродвее состоялся в 1974 году. Потом она начала сниматься в фильмах.
Сомервиль известна по ролям в фильмах и сериала - Загадочная история Бенджамина Баттона, Карточный домик, Клан сопрано, Закон и порядок, Касл-Рок, Чужаки, Сорвиголова, Выжившая семья, Аутсайдеры и другие.
Cмотрите фотогалерею: Скончалась звезда фильмов Карточный домик и Клан Сопрано
Напомним, что звезда Бродвея умер от COVID-19. Он заболел еще в марте, он пробыл в реанимации 95 дней, ему ампутировали ногу.
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