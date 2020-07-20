Коронавирус сблизил украинских дипломатов с российскими, - МИД РФ

Захарова сделала резонансное заявление.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество с дипломатами и официальными представителями Украины и Грузии во время эвакуации граждан на карантине прошло успешно. Более того, этот процесс сблизил дипломатов.

Слова чиновница приводит "ТАСС".

Эта программа объединила не только нас всех, но и объединила еще нас с теми дипломатами, с теми чиновниками, с теми активистами из стран, с которыми у нас, в общем-то, есть крупные политические проблемы и разногласия, - сказала Захарова.

Читай также: Лондон обвинил РФ во вмешательстве и кибератаках

Также представительница МИД РФ отметила, что все разногласия между сторонами "улетучиваются", когда речь идет о помощи гражданам.

У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они, - рассказала она.

Читай также: Под Харьковом копы разоружили россиянина с пистолетом Макарова

Напомним, в МИД России оценили ход процесса по делу МН17. Голландская прокуратура не приняла версию России о месте запуска ракеты. В Москве считают, что следствие отводит подозрение от Украины.