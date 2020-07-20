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Коронавирус сблизил украинских дипломатов с российскими, - МИД РФ

Комментариев: 6
Захарова сделала резонансное заявление.
Мария Захарова
Мария Захарова
МИД РФ

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество с дипломатами и официальными представителями Украины и Грузии во время эвакуации граждан на карантине прошло успешно. Более того, этот процесс сблизил дипломатов.

Слова чиновница приводит "ТАСС".

Эта программа объединила не только нас всех, но и объединила еще нас с теми дипломатами, с теми чиновниками, с теми активистами из стран, с которыми у нас, в общем-то, есть крупные политические проблемы и разногласия, - сказала Захарова.

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Также представительница МИД РФ отметила, что все разногласия между сторонами "улетучиваются", когда речь идет о помощи гражданам.

У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они, - рассказала она.

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Напомним, в МИД России оценили ход процесса по делу МН17. Голландская прокуратура не приняла версию России о месте запуска ракеты. В Москве считают, что следствие отводит подозрение от Украины.

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Теги: Россия, Украина, Грузия
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Комментариев (6)
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БРОКЕР_666    20.07.2020, 16:16
Оценка:  0
БРОКЕР_666
давно маньу видно не было... ротенбергов ублажала, или друга всего ордынского народа - чен ына?
БРОКЕР_666    20.07.2020, 16:17
Оценка:  0
БРОКЕР_666
маньку-облигацию...
navigator2    20.07.2020, 15:31
Оценка:  +2
navigator2
машка знову вирвалась з дизпансеру
WTF2wtf    20.07.2020, 15:25
Оценка:  +6
WTF2wtf
Эта курица реально такая eбнутая?
Или просто обязана косить под упоротую дуру при нынешнем преступном режиме?
Глод    20.07.2020, 16:13
Оценка:  0
Глод
Ей что скажут, то она и говорит. Тексты, наверное, не она пишет. А утверждает, наверное, сам Лавров.
Глод    20.07.2020, 16:25
Оценка:  0
Глод
Это красивый громкоговоритель, через который озвучивают информацию.
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