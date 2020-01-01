Макрон и Курц публично поругались на саммите ЕС - СМИ

Президент Франции стукнул кулаком по столу и обвинил австрийского лидера в неуважительном поведении из-за того, что тот отошел ответить на звонок, пишет СМИ.

На саммите Евросоюза президент Франции Эмманюэль Макрон публично отчитал премьер-министра Австрии Себастьяна Курца за разговоры по телефону во время саммита, что тот счел оскорблением, сообщает Politico.

Как утверждается, инцидент произошел во время обсуждений бюджета. Курц отошел для ответа на звонок, из-за чего Макрон стукнул по столу и обвинил австрийского коллегу в неуважительном поведении.

"Видите? Ему все равно. Он не слушает других, у него плохой настрой", - сообщают СМИ.

Отмечается, что Курц был оскорблен риторикой Макрона.

Ранее сообщалось, что представители стран-лидеров Евросоюза в Брюсселе не могут уже несколько дней договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана. Кроме того, они провалили попытку договориться по вопросам фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

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