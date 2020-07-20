Путин в Крыму объявил о постройке вертолетоносцев
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, пишет ТАСС.
"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе Северная верфь - два фрегата, а Северодвинске на Севмашпредприятии - два атомных подводных крейсера", - сказал президент РФ.
Корабли получат имена Иван Рогов и Митрофан Москаленко, Адмирал Юмашев и Адмирал Спиридонов.
По данным СМИ, стоимость вертолетоносцев оценивается в 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев.
Напомним, в 2011 году России заключила с Францией контракт на строительство двух кораблей типа Мистраль, которые должны были называться Владивосток и Севастополь, стоимостью 1,2 миллиарда евро.
Первый вертолетоносец Франция должна была передать России еще в ноябре 2014-го, срок сдачи второго истекал 1 ноября 2015 года.
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Фургал за 2 года своего правления сделал людям своего края много хорошего гораздо больше чем путин за 20 лет, я вообще сомневаюсь что плуто сделал что-то хорошего кому-то кроме своих друзей ОПГ шников
Мистрали не смогли купить -теперь свои баржи построят и назовут боевыми кораблями.
Устарелый металлолом еще на этапе проектирования.