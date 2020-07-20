Путин в Крыму объявил о постройке вертолетоносцев

На заводе в Керчи заложили строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев. В этот же день в РФ начинают строительство еще четырех кораблей.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, пишет ТАСС.

"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе Северная верфь - два фрегата, а Северодвинске на Севмашпредприятии - два атомных подводных крейсера", - сказал президент РФ.

Корабли получат имена Иван Рогов и Митрофан Москаленко, Адмирал Юмашев и Адмирал Спиридонов.

По данным СМИ, стоимость вертолетоносцев оценивается в 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев.

Напомним, в 2011 году России заключила с Францией контракт на строительство двух кораблей типа Мистраль, которые должны были называться Владивосток и Севастополь, стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Первый вертолетоносец Франция должна была передать России еще в ноябре 2014-го, срок сдачи второго истекал 1 ноября 2015 года.

В связи с кризисом в Укране Париж отказался передавать их России и 10 октября 2015 года Мистрали были проданы Египту

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