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Путин в Крыму объявил о постройке вертолетоносцев

Комментариев: 16
На заводе в Керчи заложили строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев. В этот же день в РФ начинают строительство еще четырех кораблей.
Путин приехал в аннексированный Крым
Путин приехал в аннексированный Крым
Скриншот из видео

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, пишет ТАСС.

"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе Северная верфь - два фрегата, а Северодвинске на Севмашпредприятии - два атомных подводных крейсера", - сказал президент РФ.

Корабли получат имена Иван Рогов и Митрофан Москаленко, Адмирал Юмашев и Адмирал Спиридонов.

По данным СМИ, стоимость вертолетоносцев оценивается в 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. 

Напомним, в 2011 году России заключила с Францией контракт на строительство двух кораблей типа Мистраль, которые должны были называться Владивосток и Севастополь, стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Первый вертолетоносец Франция должна была передать России еще в ноябре 2014-го, срок сдачи второго истекал 1 ноября 2015 года.

В связи с кризисом в Укране Париж отказался передавать их России и 10 октября 2015 года Мистрали были проданы Египту
 
Отметим, что комментируя продажу Мистралей Египту, в Кремле заявили, что эта сделка учитывает российские интересы.
 

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Теги: Россия, Крым, Путин, корабль, корабли, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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nytxcdeer    20.07.2020, 16:21
Оценка:  -1
nytxcdeer
Надеюсь,наше бессильное MUД уже направило в Москву очередную ноту протеста?)))))))))))))
БРОКЕР_666    20.07.2020, 16:13
Оценка:  -3
БРОКЕР_666
долбой0бы с лишней хромосомой, вы кузю уже починили?
ЗЕленомойский    20.07.2020, 16:10
Оценка:  -2
ЗЕленомойский
Уколы ботокса и мозг Одна из самых распространенных процедур омоложения - уколы ботокса - может быть весьма опасной. Как утверждают американские ученые из университета Висконсин-Мэдисон (США), ботокс разглаживает не только морщины, но и извилины мозга.
ЗЕленомойский    20.07.2020, 16:11
Оценка:  -2
ЗЕленомойский
Мало того что после этой процедуры с лица у женщин исчезают все эмоции, так и выразить их словами они тоже не могут.
ЗЕленомойский    20.07.2020, 16:11
Оценка:  -2
ЗЕленомойский
Более того, по словам исследователей, нарушается понимание устного текста. Как рассказывает руководитель исследования Дэвид Хавас, был проведен речевой тест с женщинами до и после инъекции ботокса. Выяснилось, что испытуемым после процедуры требовалось больше времени, чтобы сформулировать мысли или
ЗЕленомойский    20.07.2020, 16:09
Оценка:  -2
ЗЕленомойский
Надеюсь, тебя оснастят здравыми мозгами.
Фургал за 2 года своего правления сделал людям своего края много хорошего гораздо больше чем путин за 20 лет, я вообще сомневаюсь что плуто сделал что-то хорошего кому-то кроме своих друзей ОПГ шников
ЗЕленомойский    20.07.2020, 16:02
Оценка:  -2
ЗЕленомойский
Ложь и лицемерие - основа путинской политики.
Глод    20.07.2020, 15:48
Оценка:  -2
Глод
Надеюсь, их оснастят ядрёными силовыми установками. А то будут дымить, как "Самолётоносец Кузнецов".
ЗЕленомойский    20.07.2020, 16:03
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
Надеюсь, тебя оснастят здравыми мозгами.
Глод    20.07.2020, 15:46
Оценка:  -2
Глод
Проблему с водой в Крыму уже решили?
Ser7    20.07.2020, 15:34
Оценка:  +1
Ser7
Очередные вундерфавли .
Мистрали не смогли купить -теперь свои баржи построят и назовут боевыми кораблями.
Устарелый металлолом еще на этапе проектирования.
alex-zol    20.07.2020, 15:20
Оценка:  -21
alex-zol
И ведь построят)
WTF2wtf    20.07.2020, 15:26
Оценка:  -2
WTF2wtf
гитлеровская германия тоже много чего строила, но это не оправдывает преступлений режима ...
Russian-Troll    20.07.2020, 15:33
Оценка:  -19
Russian-Troll
А что ваш режим под названием «на коленях перед западом» построил с момента Майдана? Хотя о чем это я, вы же все с Россией воюете, где то там в своём мире
navigator2    20.07.2020, 15:36
Оценка:  -2
navigator2
"стояти в гофні і заглядати до сусідів" - життевий принцип любого орка
navigator2    20.07.2020, 15:35
Оценка:  -2
navigator2
я "за" - ще один "болт" в труну мордора
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