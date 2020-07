В США на протест вышла "голая Афина"

В городе Портленд, США, на акцию протеста вышла обнаженная женщина. В соцсетях ее назвали "голой Афиной". Об этом сообщает Oregon Live.

В социальных сетях опубликовали видео, как "голая Афина" идет по дороге, затем ее от полицейских прикрывает щитом другой протестующий.

Фотограф Дейв Киллен рассказал, что полицейские стреляли перцовыми шариками ей под ноги.

На видео присутствуют сцены обнаженного тела.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t