В США на протест вышла "голая Афина"

Во время продолжающихся массовых протестов в США активисты стали применять оригинальные методы.

В городе Портленд, США, на акцию протеста вышла обнаженная женщина. В соцсетях ее назвали "голой Афиной". Об этом сообщает Oregon Live.

В социальных сетях опубликовали видео, как "голая Афина" идет по дороге, затем ее от полицейских прикрывает щитом другой протестующий.

Фотограф Дейв Киллен рассказал, что полицейские стреляли перцовыми шариками ей под ноги.

На видео присутствуют сцены обнаженного тела.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t — Donovan “It was the blurst of times” Farley (@DonovanFarley) July 18, 2020

Напомним, поводом для массовых протестов в США стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после грубого задержания полицией.

Ранее сообщалось, что полиция Сиэтла в ходе разгона так называемой "автономной зоны" задержала по меньшей мере 13 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet