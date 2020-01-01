В Чехии все больше украинцев заражаются COVID

Теперь у украинцев, приехавшим в страну, будут требовать справку об отрицательном тесте на COVID-19.

В последнее время на юге Чехии зафиксировали рост числа украинских сезонных работников с коронавирусом. Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, сообщает vinegret.cz.

Сообщается, что с 9 по 18 июля по всем юге Чехии коронавирус обнаружили у 10 человек. Из них шестеро были гражданами Украины.

"Это более 50% и количество растет. Мы однозначно видим, что украинцы, как иностранные работники, являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы - поехали на родину, а потом вернулись и стали носителями коронавируса", - заявила Котрбова.

Согласно информации, первые случаи обнаружения инфекции среди украинских трудовых мигрантов и членов их семей зарегистрировали в конце июня, когда коронавирус обнаружили у сотрудников предприятия Vodnansk'a drubez.

"Поэтому мы хотим напомнить южночешским работодателям об обязанности с 20 июля требовать у работников, приезжающих из третьих стран и стран Евросоюза, справку об отрицательном тесте на COVID-19, которая должна быть выдана не позднее 4 дней", - добавила Котрбова.

Как сообщалось, в Чехии выявили случаи коронавируса , завезенные после отпусков за границей.

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