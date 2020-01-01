В Чехии все больше украинцев заражаются COVID
Теперь у украинцев, приехавшим в страну, будут требовать справку об отрицательном тесте на COVID-19.
В последнее время на юге Чехии зафиксировали рост числа украинских сезонных работников с коронавирусом. Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, сообщает vinegret.cz.
Сообщается, что с 9 по 18 июля по всем юге Чехии коронавирус обнаружили у 10 человек. Из них шестеро были гражданами Украины.
"Это более 50% и количество растет. Мы однозначно видим, что украинцы, как иностранные работники, являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы - поехали на родину, а потом вернулись и стали носителями коронавируса", - заявила Котрбова.
Согласно информации, первые случаи обнаружения инфекции среди украинских трудовых мигрантов и членов их семей зарегистрировали в конце июня, когда коронавирус обнаружили у сотрудников предприятия Vodnansk'a drubez.
"Поэтому мы хотим напомнить южночешским работодателям об обязанности с 20 июля требовать у работников, приезжающих из третьих стран и стран Евросоюза, справку об отрицательном тесте на COVID-19, которая должна быть выдана не позднее 4 дней", - добавила Котрбова.
Как сообщалось, в Чехии выявили случаи коронавируса, завезенные после отпусков за границей.
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