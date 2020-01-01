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Литва отменила самоизоляцию для приезжающих из Украины

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Минздрав отменил самоизоляцию для приезжающих из Украины и ввел ее для тех, кто приехал из Хорватии.
Литва отменила самоизоляцию для приезжающих из Украины
Литва отменила самоизоляцию для приезжающих из Украины
Delfi

Власти Литвы отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для возвращающихся из Украины. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает baltic-course.

Так, министерство здравоохранения Литвы заявило, что для возвращающихся из Хорватии жителей страны с понедельника обязательна двухнедельная изоляция для предотвращения распространения коронавируса, а для прибывающих из Украины она больше не нужна.

Такой же порядок сейчас действует в отношении граждан Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии. Прибывающих из Исландии и Испании с понедельника также обяжут изолироваться.

Напомним, страны Балтии первыми начали снимать транспортные ограничения для своего населения.

А в марте, в самом начале пандемии Литва открыла гуманитарные коридоры для возвращающихся домой украинцев.

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Теги: Украина, Литва, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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