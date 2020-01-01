Литва отменила самоизоляцию для приезжающих из Украины

Минздрав отменил самоизоляцию для приезжающих из Украины и ввел ее для тех, кто приехал из Хорватии.

Власти Литвы отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для возвращающихся из Украины. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает baltic-course.

Так, министерство здравоохранения Литвы заявило, что для возвращающихся из Хорватии жителей страны с понедельника обязательна двухнедельная изоляция для предотвращения распространения коронавируса, а для прибывающих из Украины она больше не нужна.

Такой же порядок сейчас действует в отношении граждан Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии. Прибывающих из Исландии и Испании с понедельника также обяжут изолироваться.

Напомним, страны Балтии первыми начали снимать транспортные ограничения для своего населения.

А в марте, в самом начале пандемии Литва открыла гуманитарные коридоры для возвращающихся домой украинцев.

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