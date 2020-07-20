В Минске заметили колонну военной техники

В столице Беларуси на фоне протестов заметили движущуюся военную технику по улице. В Минобороны Беларуси заявляют, что это военные учения.

Военная техника в Минске кадр из видео

На улицах Минска заметили военную технику. Это произошло на фоне протестов против преследований оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает TUT.by.

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В соцсетях 18 июля было опубликовано видео, на котором колонна военной техники движется якобы по улицам Минска. В Минобороны Беларуси сообщают, что это обычные учения.

Военный обозреватель Александр Алесин полагает, что если в Беларуси начнутся массовые беспорядки, то первым делом подключатся органы КГБ, МВД, чтобы “перехватить отдельных заводил, лидеров процесса“ и не дать возглавить протестное движение.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 15 июля, в Минске возобновились задержания активистов. На разгон мирного собрания в числе других силовиков, отправили солдат внутренних войск, к месту подогнали автозаки.

Также сообщалось, что в Минске на выступление кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, жены политзаключенного блогера, пришли, по данным правозащитного центра Весна, около 7,5 тысячи человек.

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