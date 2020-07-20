Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Каталонии возникли стычки сторонников независимости с полицией

Комментариев: 0
Между сторонниками независимости Каталонии и полицией произошли столкновения возле монастыря, после приезда туда короля Испании.
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Getty Images

В Испании между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли стычки. Об этом сообщает РИА Новости.

Столкновения произошли в Каталонии возле монастыря Поблет, который в понедельник посетили король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Сторонники независимости Каталонии собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, в трех километрах от монастыря, и пошли колонной к монастырю с лозунгом "У Каталонии нет короля".

Путь колонне преградили полицейские. Произошли столкновения, полиция применила дубинки. По крайней мере один человек был задержан.

Напомним, в Испании сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI.

Ранее сообщалось, что в Барселоне прошли протесты на заводе Nissan, после того как руководство автомобильной компании объявило о его закрытии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, протесты, Каталония, фоторепортаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь