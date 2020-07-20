Между сторонниками независимости Каталонии и полицией произошли столкновения возле монастыря, после приезда туда короля Испании.

В Испании между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли стычки. Об этом сообщает РИА Новости.

Столкновения произошли в Каталонии возле монастыря Поблет, который в понедельник посетили король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Сторонники независимости Каталонии собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, в трех километрах от монастыря, и пошли колонной к монастырю с лозунгом "У Каталонии нет короля".

Путь колонне преградили полицейские. Произошли столкновения, полиция применила дубинки. По крайней мере один человек был задержан.

Cмотрите фотогалерею: В Каталонии возникли стычки сторонников независимости с полицией

Напомним, в Испании сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI.

Ранее сообщалось, что в Барселоне прошли протесты на заводе Nissan, после того как руководство автомобильной компании объявило о его закрытии.

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