Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США произошла стрельба, двое погибших

Комментариев: 0
В результате стрельбы ранения получили пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались в больнице.
Пока задержаний нет
Пока задержаний нет
CNN
 
Американские правоохранитлеи сообщили, что два человека погибли и трое получли ранения при инциденте со стрельбой в Чикаго. Об этом сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на полицию.
 
ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 июля.
 
По сообщению полиции, около полуночи неизвестный открыл огонь по группе людей в районе Морган Парк. 
 
Пятеро мужчин получили ранения в результате стрельбы и были доставлены в больницу. Двое из них позднее скончались от полученных ранений. Еще двое находятся в критическом состоянии.
 
Полиция ведет расследование инцидента, к настоящему моменту еще не было произведено задержаний в связи со стрельбой.
 
Ранее сообащлось, что в США в штате Иллинойс в городе Пиория в ночь на воскресенье произошла стрельба, в результате которой ранения получили двенадцать человек. 
 
Напомним, в штате Северная Каролине в городе Шарлотт произошла стрельба, в результате котрой погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, стрельба, полиция, Чикаго, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь