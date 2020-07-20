В США произошла стрельба, двое погибших
В результате стрельбы ранения получили пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались в больнице.
Американские правоохранитлеи сообщили, что два человека погибли и трое получли ранения при инциденте со стрельбой в Чикаго. Об этом сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на полицию.
ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 июля.
По сообщению полиции, около полуночи неизвестный открыл огонь по группе людей в районе Морган Парк.
Пятеро мужчин получили ранения в результате стрельбы и были доставлены в больницу. Двое из них позднее скончались от полученных ранений. Еще двое находятся в критическом состоянии.
Полиция ведет расследование инцидента, к настоящему моменту еще не было произведено задержаний в связи со стрельбой.
Ранее сообащлось, что в США в штате Иллинойс в городе Пиория в ночь на воскресенье произошла стрельба, в результате которой ранения получили двенадцать человек.
Напомним, в штате Северная Каролине в городе Шарлотт произошла стрельба, в результате котрой погибли два человека.
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