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Медведь подкрался к туристам сделать селфи

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Дикий медведь увидел, как туристы делают селфи и решил принять участие в съемке. Туристы вели себя на удивление спокойно.

В Мексике дикий медведь подкрался к группе туристов, обнял одну из девушек, попозировал для селфи и ушел. Видео опубликовано в соцсетях.

"Боже мой. Она просто скала. Я бы с этой девушкой пошел в разведку", - подписал видео один из очевидцев, бывший игрок NBA Рекс Чапман.

Инцидент произошел в парке Эколохико Чипинке. Туристы ведут себя спокойно, стоят на месте и не делают резких движений.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Колорадо Дейв Черноски на собственной кухне обнаружил огромного медведя.

Также сообщалось, что в Италии 12-летний мальчик спокойно ушел от дикого медведя, который преследовал его в горах.

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Теги: животные, видео, туристы, Мексика, медведь, селфи
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Источник: korrespondent.net

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