Медведь подкрался к туристам сделать селфи

В Мексике дикий медведь подкрался к группе туристов, обнял одну из девушек, попозировал для селфи и ушел. Видео опубликовано в соцсетях.

"Боже мой. Она просто скала. Я бы с этой девушкой пошел в разведку", - подписал видео один из очевидцев, бывший игрок NBA Рекс Чапман.

Инцидент произошел в парке Эколохико Чипинке. Туристы ведут себя спокойно, стоят на месте и не делают резких движений.

Here’s another angle where you can see her taking the selfie. Hero. pic.twitter.com/uSWdLVrJPU