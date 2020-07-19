Медведь подкрался к туристам сделать селфи

Дикий медведь увидел, как туристы делают селфи и решил принять участие в съемке. Туристы вели себя на удивление спокойно.

В Мексике дикий медведь подкрался к группе туристов, обнял одну из девушек, попозировал для селфи и ушел. Видео опубликовано в соцсетях.

"Боже мой. Она просто скала. Я бы с этой девушкой пошел в разведку", - подписал видео один из очевидцев, бывший игрок NBA Рекс Чапман.

Инцидент произошел в парке Эколохико Чипинке. Туристы ведут себя спокойно, стоят на месте и не делают резких движений.

Here’s another angle where you can see her taking the selfie. Hero. pic.twitter.com/uSWdLVrJPU — Rafa (@RafaElorduy) July 19, 2020

Ранее сообщалось, что житель американского штата Колорадо Дейв Черноски на собственной кухне обнаружил огромного медведя.

Также сообщалось, что в Италии 12-летний мальчик спокойно ушел от дикого медведя, который преследовал его в горах.

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