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Во Франции загрузили данные самописца рейса PS752

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Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации передало данные "черного ящика Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.
Специалисты начали расшифровку "черного ящика" самолета МАУ
Специалисты начали расшифровку "черного ящика" самолета МАУ
twitter.com/BEA_Aero

Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации получило доступ к данным бортового самописца сбитого в Тегеране самолета МАУ рейса PS752, сообщается в Twitter бюро в понедельник, 20 июля.

"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (речевого самописца), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий) Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в МИД Ирана заявили, что отправили во Францию для расшифровки "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета. Позже эту информацию подтвердили французские следователи.

Расшифровкой "черных ящиков" займутся французские, американские, канадские и украинские специалисты.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Франция, МАУ, черный ящик
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Источник: korrespondent.net

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