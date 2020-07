Во Франции загрузили данные самописца рейса PS752

Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации получило доступ к данным бортового самописца сбитого в Тегеране самолета МАУ рейса PS752, сообщается в Twitter бюро в понедельник, 20 июля.

"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (речевого самописца), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий) Ирана", - говорится в сообщении.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh