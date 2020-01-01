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Иностранцы не смогут попасть в Израиль еще месяц

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Даже транзитным пассажирам запрещен въезд в страну. Также сохраняется двухнедельное обязательство по самоизоляции.
Израиль продлил запрет на въезд
Израиль продлил запрет на въезд
Getty Images
 
Израиль 20 июля продлил запрет на въезд иностранцев еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Israelinfo.
 
Въезд в страну запретили даже транзитным пассажирам.
 
Ограничения связаны с тем, что в настоящий момент Израиль объявлен "красной зоной".
 
"Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять", - говорится в сообщении.
 
Еще сохранится двухнедельное обязательство по самоизоляции, которое действует с марта для людей, въезжающих в Израиль.
 
Накануне власти Израиля в очередной раз ввели новые карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом. 
 
Отметим, что в связи с пандемией экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет.

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Теги: Израиль, пандемия, Коронавирус, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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