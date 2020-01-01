Помпео объявил о санкциях против Кадырова

Санкции вводят из-зза "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 20 июля, объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции вводятся из-за "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп "осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19".

Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. "Мы будем призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры", - заявил Помпео.

Внесение в "черный" список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.

Ранее Помпео заявил, что Госдеп включит российские газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток в число проектов, подпадающих под санкции закона О противодействии противникам Америки посредством санкций.

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