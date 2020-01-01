Британия поделилась первыми результатами испытания вакцины от COVID

Вакцина компании AstraZeneca не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции.

Антикоронавирусная вакцина от Оксфордского университета выглядит безопасной и тренирует иммунную систему. Об этом сообщает Reuters.

Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний, которые показывают, что вакцина, которую разрабатывает компания AstraZeneca и ученые из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.

По данным ВВС, испытания с участием около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.

Не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании развилась лихорадка или головная боль.

Исследователи говорят, что этим можно справиться с помощью парацетамола.

Несмотря на результаты тестирований, пока рано говорить, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту. В настоящее время проводятся более масштабные испытания.

Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.

В связи с исследованием премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил ученых с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года.

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