Британия поделилась первыми результатами испытания вакцины от COVID
Вакцина компании AstraZeneca не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции.
Антикоронавирусная вакцина от Оксфордского университета выглядит безопасной и тренирует иммунную систему. Об этом сообщает Reuters.
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний, которые показывают, что вакцина, которую разрабатывает компания AstraZeneca и ученые из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.
По данным ВВС, испытания с участием около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.
Не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании развилась лихорадка или головная боль.
Исследователи говорят, что этим можно справиться с помощью парацетамола.
Несмотря на результаты тестирований, пока рано говорить, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту. В настоящее время проводятся более масштабные испытания.
Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.
В связи с исследованием премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил ученых с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент