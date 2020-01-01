Самый разыскиваемый. Кто прячется в Беларуси

Австриец Ян Марсалек является одним из самых разыскиваемых преступников в мире, по данным журналистов сейчас он прячется в белорусском Витебске.

Австриец Ян Марсалек — бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard, которого разыскивают по всему миру. По данным расследований изданий The Insider и Bellingcat, сейчас Марсалек находится в Беларуси.

Говорят, что он украл почти 2 миллиарда евро.

Корреспондент.netсобрал информацию о загадочном австрийце.

Махинации

Немецкая компания Wirecard появилась в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30 крупнейших компаний Германии.

В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard — в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 миллиардов евро. Они должны были храниться на счетах в Азии — за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.

В июне 2020 года весь топ-менеджмент, включая Марсалека, уволили. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали. А Марсалек уехал на Филиппины — пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда уехал в Китай. Но расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. Разыскивать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран.

Связи с военными

По данным журналистов, Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования частных военных компаний в Африке. В частности, российских. С 2015 года Марсалек мог работать над проектами в Ливии.

В 2017 году в ходе встречи с бизнес-партнерами австриец хвастался поездкой в Пальмиру — в качестве гостя российских военных после того, как территория была отвоевана у террористической группировки "Исламское государство".

За последние 10 лет Марсалек больше 60 раз приезжал в Россию, регулярно летать в страну он начал в 2010 году. Такие перелеты продолжались до сентября 2017 года.

Как попал в Беларусь

По данным журналистов, сейчас австриец, вероятно, находится в Белоруссии. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в “политически стабильной среде”, заявил, что живет там, где “у власти одни и те же люди последние 25 лет”.

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прилетел в Белоруссию на частном самолете в июне 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну. Журналисты выяснили, что Марсалек мог прилететь в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот борт вылетел в Витебск. Предполагается, что австриец до сих пор может находиться в этом городе.