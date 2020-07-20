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Британская компания научилась предотвращать тяжелую форму COVID

Комментариев: 2
Гендиректор британской компании Synairgen Ричард Марсден назвал результаты эксперимента "прорывом".
В Британии научились предотвращать тяжелое течение болезни
В Британии научились предотвращать тяжелое течение болезни
Командование медицинских сил ВСУ
 
Британская компания Synairgen утверждает, что разработанный ею способ лечения коронавируса снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%. Об этом сообщает BBC News.
 
Компания ссылается на предварительные результаты испытаний, проведенным на 101 добровольце с подтвержденным диагнозом в девяти больницах Великобритании. 
 
Synairgen предложила им лечение бета-интерфероном, который вырабатывается в организме в ответ на проникновение вирусной инфекции. Они вдыхали белок через небулайзер, так что он проникал в легкие и должен был стимулировать реакцию иммунной системы организма. Половине испытуемых давали плацебо.
 
Согласно информации компании, это применение интерферона резко снижает риски ухудшения для больных, которые уже госпитализированы, и у них в два-три раза вырастала вероятность выздороветь до состояния, когда болезнь им уже не мешает жить.
 
В ближайшие дни Synairgen сообщит о результатах исследования регуляторам разных стран. В рецензируемых научных журналах они не публиковались, так что ВВС отмечает, что не может подтвердить ее заявления.
 
 
 

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Теги: Британия, ученые, исследование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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myerdfew    20.07.2020, 22:18
Оценка:  -22
myerdfew
Теперь продайте этот свой"прорыв"вымирающим амерам за сто тысяч миллионов! :-)
Noblesse_obliger    20.07.2020, 22:24
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Как там у вас на сраССии все выздоровили или не удалось цап-царапнуть результаты у британцев???
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