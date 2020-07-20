Британская компания научилась предотвращать тяжелую форму COVID

Гендиректор британской компании Synairgen Ричард Марсден назвал результаты эксперимента "прорывом".

Британская компания Synairgen утверждает, что разработанный ею способ лечения коронавируса снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%. Об этом сообщает BBC News.

Компания ссылается на предварительные результаты испытаний, проведенным на 101 добровольце с подтвержденным диагнозом в девяти больницах Великобритании.

Synairgen предложила им лечение бета-интерфероном, который вырабатывается в организме в ответ на проникновение вирусной инфекции. Они вдыхали белок через небулайзер, так что он проникал в легкие и должен был стимулировать реакцию иммунной системы организма. Половине испытуемых давали плацебо.

Согласно информации компании, это применение интерферона резко снижает риски ухудшения для больных, которые уже госпитализированы, и у них в два-три раза вырастала вероятность выздороветь до состояния, когда болезнь им уже не мешает жить.

В ближайшие дни Synairgen сообщит о результатах исследования регуляторам разных стран. В рецензируемых научных журналах они не публиковались, так что ВВС отмечает, что не может подтвердить ее заявления.

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