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В Париже появился первый "кинотеатр на воде"

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В каждой лодке разрешается разместиться шестерым зрителям, при условии, что они из одной компании.
Зрители смотрят кино из лодок
Зрители смотрят кино из лодок
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В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино. Об этом сообщает Reuters.
 
 
Первый сеанс в импровизированном кинотеатре на Сене состоялся в субботу: люди могли смотреть кинокомедию "Счастливые неудачники" (Le Grand Bain), разместившись в 38 лодках - на открытом воздухе и безопасной дистанции.
 
В каждой лодке могут разместиться 6 человек, при условии, что они из одной компании.
 
Еще часть зрителей разместили на деревянном помосте под открытым небом.
 
 
Организаторы - представители проекта "Парижские пляжи" - планируют и последующие подобные сеансы.
 
Кинотеатры во Франции уже работают после карантина с небольшим количеством посетителей.
 
Как писал Корреспондент, накануне сообщалось, что во Франции будут штрафовать за отсутствие маски.

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Теги: Франция, Париж, кинотеатр
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Источник: korrespondent.net

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