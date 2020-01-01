В каждой лодке разрешается разместиться шестерым зрителям, при условии, что они из одной компании.

В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино. Об этом сообщает Reuters.

Первый сеанс в импровизированном кинотеатре на Сене состоялся в субботу: люди могли смотреть кинокомедию "Счастливые неудачники" (Le Grand Bain), разместившись в 38 лодках - на открытом воздухе и безопасной дистанции.

В каждой лодке могут разместиться 6 человек, при условии, что они из одной компании.

Еще часть зрителей разместили на деревянном помосте под открытым небом.

Организаторы - представители проекта "Парижские пляжи" - планируют и последующие подобные сеансы.

Кинотеатры во Франции уже работают после карантина с небольшим количеством посетителей.

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