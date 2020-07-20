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ВОЗ: карантин неспособен остановить коронавирус

Комментариев: 1
Тедрос Гебреисус сообщил, что карантинные меры помогают лишь замедлить передачу коронавирусной инфекции.
Глава ВОЗ рассказал о коронавирусе
Глава ВОЗ рассказал о коронавирусе
 
Введенные странами карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет РБК-Украина.
 
По его словам, карантинные меры помогают лишь замедлить передачу инфекции.
 
Еще глава ВОЗ утверждает, что одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.
 
"Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус", - заявил Гебреисус.
 
Также он отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом глава организации подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.
 
"Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе", - резюмировал глава ВОЗ.
 
Напомним, недавно глава ВОЗ сообщил, что во многих странах мира борьба с COVID-19 была организована неправильно.

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Теги: ВОЗ, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ldferwws    20.07.2020, 23:41
Оценка:  -21
ldferwws
Адаптивный карантин конечно не способен.А вот жесточайший карантин как в Китае-способен.
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