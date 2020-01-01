Свободу Бритни. Что происходит с Бритни Спирс

В соцсетях запустили хэштег #FreeBritney ("Свободу Бритни") - поклонники подозревают, что певица, которая уже много лет живет под опекунством, находится "как бы в заключении".

У Бритни Спирс проблемы. Уже давно. Но сейчас, благодаря соцсетям они становятся мировым трендом. С 2008 года популярная певица считается недееспособной, а ее опекуном является ее отец Джеймс Спирс.

За это время Спирс заработала десятки миллионов долларов, но могла рассориться с отцом, из-за чего уже более года не появляется на публике. Фанаты бьют тревогу и создали даже целое движение #FreeBritney.

Проблемы со здоровьем

В январе 2008 года Бритни Спирс определили в психиатрическую клинику. По словам самой Бритни, без ее согласия. Именно после этого отец певицы Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет получили временное опекунство над ней, которое в октябре того же года перешло в постоянное - согласно письменному прошению ее отца.

Джейми Спирс перестал исполнять роль опекуна в 2019 году из-за проблем со здоровьем, и эта роль перешла к личному менеджеру певицы Джоди Монтгомери.

В случае с Бритни опекуны имеют полный контроль над ее делами, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения состояния ее здоровья и решений, касающихся ее личной жизни, пишут американские издания.

Впрочем, адвокат Стентон Стайн, представляющий интересы Бритни в суде, утверждает, что певица всегда участвует во всех деловых решениях, касающихся ее карьеры и финансов. Тем не менее опекуны управляют состоянием Бритни, которое, по данным британской газеты Daily Telegraph, оценивается примерно в 215 млн долларов.

Опекунство в США подразумевает полный контроль над жизнью подопечного. Опекун может контролировать его перемещения (к примеру, опекаемому нельзя садиться за руль), финансы, личную жизнь и любые другие действия — подопечный не может самостоятельно заключать сделки, не может нанять собственного адвоката.

Обычно эта мера применяется по решению суда к людям в коме, недееспособным, детям, людям с когнитивными нарушениями и так далее. Бритни Спирс полностью не подходит ни под одну из этих категорий. Более того, она продолжает работать как дееспособный человек — выступать и записывать новые песни.

С 2008 года, когда опекунство вступило в силу, Спирс выпустила четыре альбома и съездила в два мировых тура — в 2009 и 2011 году. Кроме того, ее шоу Piece of Me с 2013 по 2017 год шло в Лас-Вегасе, его показали 248 раз, каждое выступление принесло певице полмиллиона долларов.

Возможно, суд решил прибегнуть к схеме с опекунством именно из-за финансового успеха и большого состояния певицы, пишет издание LA Times. Журналисты цитируют психолога Стейси Вуд, эксперта по делам, связанным с опекой: “Представляю, как сильно человек с таким состоянием мог бы привлечь людей, и многих из них — не с самыми чистыми помыслами. Эта опека может его от этого уберечь”.

EPA

Конспирология фанатов

Очередное шоу Бритни Спирс в Лас-Вегасе — уже с новой программой под названием Domination — должно было запуститься в 2019 году. Однако его внезапно отменили, официальная причина — болезнь Джеймса Спирса (в ноябре 2018-го у него случился разрыв толстой кишки). В соцсетях сама Бритни сообщила, что не может готовиться к шоу в такой ситуации и хочет провести это время с семьей.

Бритни вновь оказалась в психиатрической лечебнице, якобы чтобы “справиться со стрессом от болезни отца”.

Тогда родилась теория о том, что отмена шоу Domination и госпитализация Бритни произошли против ее воли. Так появилось движение #FreeBritney. В рамках движения поклонники пишут в соцсетях певицы слова поддержки и пытаются вычислить по косвенным признакам, находится ли она в опасности. В социальных сетях по хештегу #FreeBritney появляются тысячи записей. К каждому новому посту в инстаграме певицы пользователи пишут сотни комментариев с просьбой ответить, все ли у нее хорошо.

В видео и комментариях к фото в инстаграме и тиктоке певица не отвечает. В последний раз она говорила что-то о своем положении в апреле 2019-го, когда сказала: “У меня все хорошо, мне нужно побыть с семьей”. В 2020 в соцсетях она в основном танцует перед камерой, тренируется или рассказывает про любимую еду.

В этих постах фанаты тоже пытаются увидеть знаки о помощи, которые певица якобы им подает. Например, под одним из видео ей написали: “Если тебе нужна помощь, надень желтое в следующем видео”. После этого она действительно появилась в видео в желтом топе — в нем она просто ходит перед камерой, больше ничего не происходит. В одном из постов Бритни цитирует книгу Арундати Рой “Бог мелочей”, главная героиня которого пытается спастись от злого отца — это тоже восприняли как намек на то, что у Бритни проблемы.

Фанаты также запустили сбор подписей в поддержку певицы с призывом дать ей возможность нанять своего собственного адвоката. К моменту написания этого материала петиция собрала уже больше 200 тысяч подписей. В тексте петиции говорится: “После четырех мировых туров с опасными воздушными и огненными трюками можно сказать, что Бритни достаточно самостоятельна, чтобы есть и одеваться”.

Посты с хештегом также оставляют звезды: среди них Шер, Роуз Макгоан, Пэрис Хилтон и другие. Певица Майли Сайрус на одном из концертов выкрикнула со сцены: «Свободу Бритни!».

Чтобы официально вернуть дееспособность, Спирс должна доказать суду, что может жить самостоятельно. 22 июля 2020 года пройдут очередные слушания по этому вопросу, решение запланировано на 22 августа.