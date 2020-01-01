Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Свободу Бритни. Что происходит с Бритни Спирс

Комментариев: 0
В соцсетях запустили хэштег #FreeBritney ("Свободу Бритни") - поклонники подозревают, что певица, которая уже много лет живет под опекунством, находится "как бы в заключении".
Фанаты строят конспирологические теории о Бритни Спирс
Фанаты строят конспирологические теории о Бритни Спирс

У Бритни Спирс проблемы. Уже давно. Но сейчас, благодаря соцсетям они становятся мировым трендом. С 2008 года популярная певица считается недееспособной, а ее опекуном является ее отец Джеймс Спирс.

За это время Спирс заработала десятки миллионов долларов, но могла рассориться с отцом, из-за чего уже более года не появляется на публике. Фанаты бьют тревогу и создали даже целое движение #FreeBritney.

Проблемы со здоровьем

В январе 2008 года Бритни Спирс определили в психиатрическую клинику. По словам самой Бритни, без ее согласия. Именно после этого отец певицы Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет получили временное опекунство над ней, которое в октябре того же года перешло в постоянное - согласно письменному прошению ее отца.

Джейми Спирс перестал исполнять роль опекуна в 2019 году из-за проблем со здоровьем, и эта роль перешла к личному менеджеру певицы Джоди Монтгомери.

В случае с Бритни опекуны имеют полный контроль над ее делами, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения состояния ее здоровья и решений, касающихся ее личной жизни, пишут американские издания.

Впрочем, адвокат Стентон Стайн, представляющий интересы Бритни в суде, утверждает, что певица всегда участвует во всех деловых решениях, касающихся ее карьеры и финансов. Тем не менее опекуны управляют состоянием Бритни, которое, по данным британской газеты Daily Telegraph, оценивается примерно в 215 млн долларов.

Опекунство в США подразумевает полный контроль над жизнью подопечного. Опекун может контролировать его перемещения (к примеру, опекаемому нельзя садиться за руль), финансы, личную жизнь и любые другие действия — подопечный не может самостоятельно заключать сделки, не может нанять собственного адвоката.

Обычно эта мера применяется по решению суда к людям в коме, недееспособным, детям, людям с когнитивными нарушениями и так далее. Бритни Спирс полностью не подходит ни под одну из этих категорий. Более того, она продолжает работать как дееспособный человек — выступать и записывать новые песни.

С 2008 года, когда опекунство вступило в силу, Спирс выпустила четыре альбома и съездила в два мировых тура — в 2009 и 2011 году. Кроме того, ее шоу Piece of Me с 2013 по 2017 год шло в Лас-Вегасе, его показали 248 раз, каждое выступление принесло певице полмиллиона долларов.

Возможно, суд решил прибегнуть к схеме с опекунством именно из-за финансового успеха и большого состояния певицы, пишет издание LA Times. Журналисты цитируют психолога Стейси Вуд, эксперта по делам, связанным с опекой: “Представляю, как сильно человек с таким состоянием мог бы привлечь людей, и многих из них — не с самыми чистыми помыслами. Эта опека может его от этого уберечь”.

EPA

Конспирология фанатов

Очередное шоу Бритни Спирс в Лас-Вегасе — уже с новой программой под названием Domination — должно было запуститься в 2019 году. Однако его внезапно отменили, официальная причина — болезнь Джеймса Спирса (в ноябре 2018-го у него случился разрыв толстой кишки). В соцсетях сама Бритни сообщила, что не может готовиться к шоу в такой ситуации и хочет провести это время с семьей.

Бритни вновь оказалась в психиатрической лечебнице, якобы чтобы “справиться со стрессом от болезни отца”.

Тогда родилась теория о том, что отмена шоу Domination и госпитализация Бритни произошли против ее воли. Так появилось движение #FreeBritney. В рамках движения поклонники пишут в соцсетях певицы слова поддержки и пытаются вычислить по косвенным признакам, находится ли она в опасности. В социальных сетях по хештегу #FreeBritney появляются тысячи записей. К каждому новому посту в инстаграме певицы пользователи пишут сотни комментариев с просьбой ответить, все ли у нее хорошо.

В видео и комментариях к фото в инстаграме и тиктоке певица не отвечает. В последний раз она говорила что-то о своем положении в апреле 2019-го, когда сказала: “У меня все хорошо, мне нужно побыть с семьей”. В 2020 в соцсетях она в основном танцует перед камерой, тренируется или рассказывает про любимую еду.

В этих постах фанаты тоже пытаются увидеть знаки о помощи, которые певица якобы им подает. Например, под одним из видео ей написали: “Если тебе нужна помощь, надень желтое в следующем видео”. После этого она действительно появилась в видео в желтом топе — в нем она просто ходит перед камерой, больше ничего не происходит. В одном из постов Бритни цитирует книгу Арундати Рой “Бог мелочей”, главная героиня которого пытается спастись от злого отца — это тоже восприняли как намек на то, что у Бритни проблемы.

Фанаты также запустили сбор подписей в поддержку певицы с призывом дать ей возможность нанять своего собственного адвоката. К моменту написания этого материала петиция собрала уже больше 200 тысяч подписей. В тексте петиции говорится: “После четырех мировых туров с опасными воздушными и огненными трюками можно сказать, что Бритни достаточно самостоятельна, чтобы есть и одеваться”.

Посты с хештегом также оставляют звезды: среди них Шер, Роуз Макгоан, Пэрис Хилтон и другие. Певица Майли Сайрус на одном из концертов выкрикнула со сцены: «Свободу Бритни!».

Чтобы официально вернуть дееспособность, Спирс должна доказать суду, что может жить самостоятельно. 22 июля 2020 года пройдут очередные слушания по этому вопросу, решение запланировано на 22 августа.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Бритни Спирс, опека, певица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь