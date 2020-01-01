Во Франции пятеро детей из одной семьи погибли в ДТП
На юго-востоке Франции в результате автомобильной аварии погибли пятеро детей, еще четыре взрослых получили серьезные ожоги. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщает радиостанция France Bleu.
Сообщается, что авария произошла около 19.00 по местному времени. Автомобиль Renault Scenic, в котором находились семья из девяти человек, слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Пятеро детей погибли, четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.
Тушением пожара занимались более 50 пожарных, пострадавших доставляли в больницу тремя вертолетами. По предварительной версии, у машины была проблема с тормозами, из-за которой она потеряла управление и съехала с дороги.
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