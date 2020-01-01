Во Франции пятеро детей из одной семьи погибли в ДТП

Дети в возрасте от трех до четырнадцати лет возвращались с родителями домой с летнего отдыха.

Девять человек из одной семьи попали в ДТП во французском Дроме Radio France

На юго-востоке Франции в результате автомобильной аварии погибли пятеро детей, еще четыре взрослых получили серьезные ожоги. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщается, что авария произошла около 19.00 по местному времени. Автомобиль Renault Scenic, в котором находились семья из девяти человек, слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Пятеро детей погибли, четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.

Тушением пожара занимались более 50 пожарных, пострадавших доставляли в больницу тремя вертолетами. По предварительной версии, у машины была проблема с тормозами, из-за которой она потеряла управление и съехала с дороги.

Ранее в результате ДТП с военным грузовиком в Днепропетровской области погиб мужчина и ребенок, еще три человека травмированы.

Напомним, на выходных в Одесской области в ДТП погибли шесть человек.

Также стало известно, что в Житомире под колесами молоковоза погиб 5-летний мальчик. Родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем.

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