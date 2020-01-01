Воры на глазах у свидетелей похитили целое здание
В британском регионе Хамберсайд грабители украли целое здание с территории спортивного центра. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщает ВВС.
Уточняется, что неизвестные похитили здание с Чантерлэндс-авеню в городе Халл.
Как утверждают в полиции, двое мужчин разобрали деревянную пристройку длиной около 11 метров и увезли ее в белом фургоне. Злоумышленникам для этого понадобилось несколько часов: с девяти утра до трех дня.
“Они продолжали разбирать постройку, даже несмотря на то, что рядом находился персонал”, - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские разыскивают похитителей.
“Объект являлся ценным ресурсом для спортивного центра и пользовался популярностью у местных жителей”, - сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что Украина находится на первом месте в списке по уровню преступности в Европе. В общемировом "антирейтинге" Украина разместилась на 47 позиции.
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