Снаряды времен Второй мировой войны обнаружили возле аэропорта Канады
Тревога объявлена неподалеку от аэропорта Торонто в Канаде из-за возможного взрыва найденных тут снарядов.
Несколько боеприпасов времен Второй мировой войны в обнаружили районе аэропорта Торонто. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщила полиция округа Пил в Канаде в Twitter.
"Недалеко от аэропорта были обнаружены три снаряда времен Второй мировой войны. Проводится эвакуация", - сообщили в полиции.
Подробностей правоохранители не привели, в то же время попросили автомобилистов искать альтернативные пути объезда.
"Пожалуйста, ищите альтернативные маршруты", - говорится в сообщении полиции.
Ранее в центральной провинции Ирана Исфахан после взрыва трансформатора последовал пожар на электростанции.
Также, ряд взрывов произошли на фабрике фейерверков в северо-западной провинции Сакарья, что привело к гибели двух и ранению 97 человек.
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