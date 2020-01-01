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Снаряды времен Второй мировой войны обнаружили возле аэропорта Канады

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Тревога объявлена неподалеку от аэропорта Торонто в Канаде из-за возможного взрыва найденных тут снарядов.
Три снаряда времен Второй мировой войны обнаружили возле аэропорта Канады
Три снаряда времен Второй мировой войны обнаружили возле аэропорта Канады

Несколько боеприпасов времен Второй мировой войны в обнаружили районе аэропорта Торонто. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщила полиция округа Пил в Канаде в Twitter

"Недалеко от аэропорта были обнаружены три снаряда времен Второй мировой войны. Проводится эвакуация", - сообщили в полиции.

Подробностей правоохранители не привели, в то же время попросили автомобилистов искать альтернативные пути объезда. 

"Пожалуйста, ищите альтернативные маршруты", - говорится в сообщении полиции.
 
Ранее в центральной провинции Ирана Исфахан после взрыва трансформатора последовал пожар на электростанции.
 
Также, ряд взрывов произошли на фабрике фейерверков в северо-западной провинции Сакарья, что привело к гибели двух и ранению 97 человек.
 
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Теги: Канада, аэропорт, взрыв, Торонто
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Источник: korrespondent.net

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