Снаряды времен Второй мировой войны обнаружили возле аэропорта Канады

Тревога объявлена неподалеку от аэропорта Торонто в Канаде из-за возможного взрыва найденных тут снарядов.

Три снаряда времен Второй мировой войны обнаружили возле аэропорта Канады

Несколько боеприпасов времен Второй мировой войны в обнаружили районе аэропорта Торонто. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщила полиция округа Пил в Канаде в Twitter.

"Недалеко от аэропорта были обнаружены три снаряда времен Второй мировой войны. Проводится эвакуация", - сообщили в полиции.

Подробностей правоохранители не привели, в то же время попросили автомобилистов искать альтернативные пути объезда.