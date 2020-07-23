Москва похвалила Киев и сепаратистов за "подвижки"

Теперь в МИД РФ требуют от украинских властей разъяснений в связи постановлением Верховной Рады от 15 июля о порядке проведения местных выборов.

В выполнении решений саммита нормандской четверки в Париже появились позитивные тенденции. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС в четверг, 23 июля.

"Мы отмечаем определенные позитивные подвижки в ходе выполнения Киевом, Донецком и Луганском решений парижского саммита нормандского формата. Так, вчера, 22 июля, в ходе видеозаседания контактной группы стороны подписали документ, который называется Меры по усилению режима прекращения огня", – сказала она.

Захарова указала, что это соглашение предусматривает реализацию с 27 июля шагов, направленных на поддержание перемирия по линии соприкосновения на Донбассе.

"Достижение этих договоренностей стало результатом прямого диалога представителей Киева, Донецка и Луганска при содействии России и ОБСЕ. Мы рассчитываем, что эти согласованные меры будут выполняться", – отметила Захарова.

Она также добавила, что Москва требует от украинских властей разъяснений в связи постановлением Верховной Рады от 15 июля о порядке проведения местных выборов.

"Серьезную озабоченность вызывает ситуация на политическом треке (урегулирования на Донбассе – ред.). Ее существенно осложнило решение Киева по местным выборам в Украине, назначенным на 25 октября. В постановлении Верховной Рады 3809 от 15 июля организация таких выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей была обусловлена требованиям, которые прямо противоречат минскому комплексу мер, – сказала она. – Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу".

Захарова пояснила, что речь идет о "восстановлении украинского конституционного порядка на Донбассе и восстановлении контроля Украиной границы с Россией".

"При этом совершенно не понятно какого строя действующего или проектируемого, с учетом децентрализации особого статуса Донбасса? 22 июля эти требования были официально подтверждены в официальном релизе офиса президента Украины", – указала она.

Захарова указала, что минский комплекс мер устанавливает другую последовательность шагов.

"Сначала должны быть приняты поправки в конституцию и другие законы в контексте конституционной реформы, с упором на децентрализацию и предоставление Донбассу, постоянно действующего, особого статуса, закрепленного в Конституции, пройти выборы, а затем начаться процесс восстановления контроля Киева над границей. Все четко зафиксировано, я обращаю внимание, давно", – продолжила дипломат.

Она подчеркнула, что минские соглашения предписывают необходимость согласования вопросов выборов на Донбассе в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском.

"До сих пор нет ясности, что означают последние постановления Верховной рады по местным выборам и пресс-релиз офиса президента этой страны. Их можно трактовать, как фактический выход Украины из минских соглашений, нужны разъяснения", – добавила Захарова.

Условия перемирия на Донбассе утвердит нормандская четверка

Напомним, что 22 июля в ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе. Оно запланировано на 27 июля. В ОПУ подчеркивают, что прекращение огня – это базовая предпосылка для политического урегулирования.

Также сообщалось, что на Донбассе откроют два новых пункта пропуска – в населенных пунктах Счастье и Золотое Луганской области.

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