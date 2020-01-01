В ЕС считают "маловероятным" подписание торгового соглашения с Британией

Великобритания не желает идти на уступки по торговому соглашению с Евросоюзом, говорит европейский переговорщик.

С Великобританией вряд ли удастся договориться о новом торговом соглашении. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает Euronews в четверг, 23 июля.

Барнье говорит, что Британия не желает идти на уступки по двум ключевым вопросам.

"Отказываясь согласиться на условия в части открытой и честной конкуренции и сбалансированного соглашения по поводу ловли рыбы, Великобритания, на данный момент, делает заключение торгового соглашения маловероятным", - сказал Барнье.

Пока позиция Лондона по этим вопросам остается неизменной, реальный риск того, что переговоры окажутся бесплодными и до конца 2020 года не будет заключено никакого соглашения.

Напомним, что ранее Британия объявила новый тарифный режим после Brexit. До 60% товаров будет поступать в Великобританию, не облагаясь тарифами, на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ.

Также сообщалось, что Британия официально отвергла продление переходного периода. Великобритания не продлит переходный период. 1 января 2021 года страна вернет политическую и экономическую независимость.

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