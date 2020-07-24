ООН призвала ввести базовый доход из-за пандемии

Базовый доход для самых бедных в развивающихся странах поможет замедлить распространение коронавируса, считают в организации.

Временный базовый доход для самых бедных слоев населения в странах, которые развиваются, поможет замедлить пандемию. Об этом сказано в докладе Программы развития ООН, опубликованном в четверг, 23 июля.

"Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных людей в мире является одним из вариантов", - говорит администратор программы Ахим Штайнер.

По мнению авторов доклада, такая мера даст возможность почти трем миллиардам людей покупать еду и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. Финансирование этой меры оценивается в $199 млрд в месяц, речь идет о 132 развивающихся странах.

Также в докладе подчеркивается, что помощь и планы восстановления экономик в мире после пандемии не могут быть предусмотрены только для крупных рынков и бизнеса. В то же время, базовый доход позволит правительствам развивающихся стран предоставить людям финансовую поддержку, чтобы они могли продолжить соблюдать изоляцию.

Базовый доход также призван помочь местным экономикам стран, сохранить на плаву малый бизнес в них и замедлить распространение коронавируса.

Напомним, что половина богатств мира находится у 26 человек. Из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, говорят в организации.

Также сообщалось, что из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев. Эксперты прогнозируют небольшой прирост количества мигрантов в 2020 году в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

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