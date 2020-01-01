На Филиппинах упал военный вертолет: на борту было пять человек

Крушение произошло в момент взлета в военном лагере. Пока известно о двух найденных телах, а также об одном госпитализированном и двух пропавших без вести.

В провинции Исабела на Филиппинах разбился военный вертолет, в котором находились пять человек. Об этом со ссылкой на филиппинское управление гражданской авиации сообщает CNN Philippines в четверг, 23 июля.

Крушение произошло в момент взлета в военном лагере в городе Кауаян (Cauayan) в 19.10 по местному времени. На борту находились два пилота, два члена команды и один пассажир.

В первоначальном докладе полиции сказано, что в вертолете были обнаружены два тела, отмечает телеканал. Один человек был ранен и доставлен в медицинский центр. Еще два пассажира пропали без вести.

Напомним, что ранее в джунглях Колумбии упал вертолет, девять жертв. Крушение произошло 21 июля во второй половине дня на юго-востоке страны в ходе спецоперации военных.

Также сообщалось, что на Карибах разбился военный вертолет. В результате падения вертолета погибли 34-летняя пилот Кристине Мартенс и 33-летний тактический координатор Эрвин Уорнис.

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