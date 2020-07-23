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Во Франции закончили расшифровку самописцев МАУ

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Иранские власти отметили профессионализм французских экспертов во время анализа данных "черных ящиков" сбитого в январе самолета.
Черные ящики самолета МАУ
Черные ящики самолета МАУ

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завершило чтение "черных ящиков" сбитого в Иране пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter в четверг, 23 июля.

"Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ", - указано в сообщении.

Отмечается, что иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий поблагодарило французское бюро за "выполнение отличной прозрачной высококвалифицированной работы".

Как сообщалось, 21 июля во Франции начали расшифровывать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ. К процессу были привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Ранее пять стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Тегераном.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Франция, МАУ, Черные ящики, расшифровка
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Источник: korrespondent.net

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