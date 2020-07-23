Во Франции закончили расшифровку самописцев МАУ

Иранские власти отметили профессионализм французских экспертов во время анализа данных "черных ящиков" сбитого в январе самолета.

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завершило чтение "черных ящиков" сбитого в Иране пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter в четверг, 23 июля.

"Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ", - указано в сообщении.

(2/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran’s AAIB would like « to thank @BEA_Aero to have accepted the technical assistance request and to have provided an excellent and transparent job with a high level of skills » / Communication on behalf of Iran’s AAIB. pic.twitter.com/324dLANmJn — BEA (@BEA_Aero) July 23, 2020

Отмечается, что иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий поблагодарило французское бюро за "выполнение отличной прозрачной высококвалифицированной работы".

Как сообщалось, 21 июля во Франции начали расшифровывать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ. К процессу были привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Ранее пять стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Тегераном.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

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