Во Франции закончили расшифровку самописцев МАУ

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завершило чтение "черных ящиков" сбитого в Иране пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter в четверг, 23 июля.

"Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ", - указано в сообщении.

(2/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran’s AAIB would like « to thank @BEA_Aero to have accepted the technical assistance request and to have provided an excellent and transparent job with a high level of skills » / Communication on behalf of Iran’s AAIB. pic.twitter.com/324dLANmJn