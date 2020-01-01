Кафе возле Белого дома закрыли из-за коронавируса

Постоянными посетителями заведений были сотрудники главной резиденции президента США в Вашингтоне.

В столице США два кафетерия, расположенные рядом с Белым домом, прекратили работу из-за обнаружения в них коронавируса нового типа. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило издание The Hill.

Отмечается, что в офисных центрах, в которых находятся кафе, работают сотрудники Белого дома. Однако пока неизвестно, заболели работники заведений или посетители.

Как известно, США лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По последним данным, всего в стране заразились 4 121 786 человек, 1 944 109 из которых выздоровели и 146 537 - умерли от осложнений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент Дональд Трамп - самый тестируемый на COVID-19 человек в Штатах.

Также сообщалось, что правительство США договорилось о поставках 100 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.

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