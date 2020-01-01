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В США утвердили предварительный оборонный бюджет

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В первой версии документа предусматриваются ограничительные меры против российских газопроводов.
Сенаторы США приняли предварительный оборонный бюджет
Сенаторы США приняли предварительный оборонный бюджет
dw.com

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на 740,5 миллиарда долларов, сообщается на сайте Конгресса в четверг, 23 июля.

Отмечается, что 86 парламентариев проголосовали за предварительную версию документа, в которой главная роль отводится стратегической конкуренции с Россией. При этом 14 сенаторов не поддержали проект.

В бюджете, в частности, предусмотрены санкции против российских газопроводов Северный поток и Турецкий поток.

Так, ограничительные меры будут применены к лицам и компаниям, способствующих строительству упомянутых газопроводов, указано в сообщении.

Напомним, следующий финансовый год в Штатах начинается с 1 октября.

Как сообщалось, по итогам июня дефицит госбюджета США вырос до рекордных $864 миллиардов.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай - серьезная проблема для США, однако Россия является источником смуты во всем мире.

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Теги: бюджет, США, конгресс, оборона, сенат
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Источник: korrespondent.net

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