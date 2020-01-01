В США утвердили предварительный оборонный бюджет
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на 740,5 миллиарда долларов, сообщается на сайте Конгресса в четверг, 23 июля.
Отмечается, что 86 парламентариев проголосовали за предварительную версию документа, в которой главная роль отводится стратегической конкуренции с Россией. При этом 14 сенаторов не поддержали проект.
В бюджете, в частности, предусмотрены санкции против российских газопроводов Северный поток и Турецкий поток.
Так, ограничительные меры будут применены к лицам и компаниям, способствующих строительству упомянутых газопроводов, указано в сообщении.
Напомним, следующий финансовый год в Штатах начинается с 1 октября.
Как сообщалось, по итогам июня дефицит госбюджета США вырос до рекордных $864 миллиардов.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай - серьезная проблема для США, однако Россия является источником смуты во всем мире.
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