В РФ признали экстремизмом призывы вернуть Крым Украине

Отныне в России будут сажать в тюрьму за призывы отчуждения территорий, в частности, аннексированного Крыма.

Совет Федерации России в пятницу, 24 июля, одобрил поправки закона О противодействии экстремистской деятельности, которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Ранее экстремистской деятельностью считалось только нарушение целостности РФ.

"Обновленный текст Конституции дополнен положениями, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территорий РФ (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации российской государственной границы с сопредельными странами) не допускаются", - говорится в сообщении.

Теперь такие действия также будут попадать под определение "экстремизм".

Как отмечается, принятие данных поправок позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ будут привлекать также иностранцев к уголовной ответственности за призывы вернуть Украине Крым.

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