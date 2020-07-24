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В РФ признали экстремизмом призывы вернуть Крым Украине

Комментариев: 5
Отныне в России будут сажать в тюрьму за призывы отчуждения территорий, в частности, аннексированного Крыма.
В РФ признали экстремизмом призывы вернуть Крым Украине

Совет Федерации России в пятницу, 24 июля, одобрил поправки закона О противодействии экстремистской деятельности, которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Ранее экстремистской деятельностью считалось только нарушение целостности РФ.

"Обновленный текст Конституции дополнен положениями, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территорий РФ (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации российской государственной границы с сопредельными странами) не допускаются", - говорится в сообщении.

Теперь такие действия также будут попадать под определение "экстремизм".

Как отмечается, принятие данных поправок позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ будут привлекать также иностранцев к уголовной ответственности за призывы вернуть Украине Крым.

 

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Теги: Россия, Крым, экстремизм, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Graddfeydd    24.07.2020, 16:17
Оценка:  +3
Graddfeydd
Лицемерная вата: как спиzдить у соседа кусок территории "на основании" постановочного "референдума", так это "право на самоопределение", а как отдавать наворованное, так это уже "экстремизм".

Договори ться с убогими никак не получится - нужно только разваливать нахрен этот недосовок-недорейх.
БРОКЕР_666    24.07.2020, 16:10
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
в кремле пердаки подгорают от возмущений быдло-стада, по-поводу того что их налоги идут не только на дотации дырову на чечню но теперь ещё и на крым?
mrtdffhher    24.07.2020, 15:32
Оценка:  -30
mrtdffhher
Это правильное решение!Поддерживаю!
WTF2wtf    24.07.2020, 15:44
Оценка:  +6
WTF2wtf
Штатный нацист-говномет оккупантов и убийц из раши,
ты стабильно скачешь нахyй ... "поддерживает" оно за зарплату преступления путинского режима на территории Украины, конченое многостаночное быдло
mrtdffhher    24.07.2020, 15:56
Оценка:  -25
mrtdffhher
Тупой потрохобот-шизофреник с кучей аккаунтов,ты только и можешь что в истерике минусить с кучи своих аккаунтов и цитировать свои темники.А я лишь высказываю свою гражданскую позицию гражданина Украины постоянно проживающего в Украине.
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