В РФ признали экстремизмом призывы вернуть Крым Украине
Совет Федерации России в пятницу, 24 июля, одобрил поправки закона О противодействии экстремистской деятельности, которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.
Теперь такие действия также будут попадать под определение "экстремизм".
Как отмечается, принятие данных поправок позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.
Ранее сообщалось, что в РФ будут привлекать также иностранцев к уголовной ответственности за призывы вернуть Украине Крым.
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Договори ться с убогими никак не получится - нужно только разваливать нахрен этот недосовок-недорейх.
ты стабильно скачешь нахyй ... "поддерживает" оно за зарплату преступления путинского режима на территории Украины, конченое многостаночное быдло