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В Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз

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Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея.
Намаз в Святой Софии
Намаз в Святой Софии

В Стамбуле в архитектурном комплексе собора Святой Софии собрались мусульмане, желающие принять участие в пятничном намазе.

Собор Святой Софии до недавнего времени имел статус музея. Сегодня там пройдет первый за 86 лет мусульманский намаз.

Во время церемонии открытия мечети в некогда христианском соборе присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Напомним, Эрдоган назвал перевод Святой Софии в мечеть "исправлением ошибки". В Стамбуле сегодня прошла церемония открытия мечети в соборе Святой Софии.

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Теги: религия, Турция, София, Стамбул, мечеть, фоторепортаж, намаз
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Источник: korrespondent.net

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