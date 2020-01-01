В Германии рекордное число случаев коронавируса за два месяца

В середине мая за сутки было выявлено более 900 случаев COVID-19 в стране. С тех пор количество новых заражений не превышало 800.

В Германии - наибольшее количество случаев COVID-19 с середины мая

За минувшие сутки в Германии выявили 815 новых случаев коронавируса - это рекордный показатель с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, опубликованные в пятницу, 24 июля.

Отметим, что 15 мая обнаружили 913 случаев инфекции, и с тех пор количество новых заражений не превышала 800, а в некоторые дни было меньше 300.

Кроме того, эпидемиологи и политики сейчас обеспокоены возможностью "экспорта" коронавируса из-за рубежа, ведь многие из немцев выехали на отдых в другие страны.

Теперь проходит совещание министров здравоохранения немецких федеральных земель по вопросу введения обязательного тестирования всех прибывающих из "рискованных стран" прямо в немецких аэропортах.

Всего с начала эпидемии в Германии коронавирус выявили у 204 183 человек, скончались 9 111, сейчас болею около 5700 человек.

Напомним, что ранее ученые выявили передачу COVID-19 в радиусе восьми метров. Для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров, считают ученые.

Также ВОЗ назвала "горячие точки" COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, каких мест следует избегать, чтобы не заразиться коронавирусом нового типа.

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