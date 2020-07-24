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В ЕС установили правила трансграничных поездок

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Совет ЕС утвердил ряд основных мер гигиены, которых должны придерживаться в коллективном пассажирском транспорте.
Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий
Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий

В Евросоюзе утвердили правила, призванные минимизировать риск заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 24 июля.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.

В частности, Совет ЕС предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов.

Рекомендации включают в себя:

  • физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
  • более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
  • соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Напомним, что ранее в Чехии выявили случаи коронавируса, завезенные после отпусков за границей. Чешские туристы после поездок за рубеж возвращаются в страну, зараженные коронавирусом, говорят в местном Минздраве.

Также сообщалось, что итальянцы рассказали, кого они не хотят видеть у себя этим летом. Сами итальянцы наиболее привлекательными для себя странами для отдыха назвали Испанию, Финляндию и Норвегию. Хотя, большинство жителей Апеннин в этом году отпуск собираются провести дома.

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Теги: ЕС, туризм, Евросоюз, туристы, карантин, турист, путешествие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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