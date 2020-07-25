Намаз в соборе Святой Софии: в Греции объявили траур
В Греции в православных храмах объявили "день траура" из-за первого намаза в соборе Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает Rti.fr в пятницу, 24 июля.
"Сегодня - день траура для всего христианства", - сказал предстоятель Элладской православной церкви Иероним II.
Траурный звон прозвенел в Афинах, Салониках, Патрах, на всех островах архипелага Додеканес, в двух километрах от турецкого побережья небольшого острова Кастелоризо до островка Астипалея.
При этом на островах Додеканес колокола звонили в течение 10 минут, прихожане молились Пресвятой Деве Марии и другим святым греческого народа.
Кроме того, траурные церковные службы запланированы в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, в Фессалоникийской митрополии в городе Салоники.
Напомним, что ранее в Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея.
Также Эрдоган посчитал число прихожан мечети Айя-София. Турецкий лидер сообщил, что собор вернулся к своему первоначальному состоянию, "мечеть снова стала мечетью".
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