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В Болгарии здание правительства забросали перепелиными яйцами

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В ближайшие часы протесты в столице Болгарии продолжатся шествием по центральным улицам города.
Участники протеста в Болгарии вышли на улицы в поддержку главы государства Румена Радева
Участники протеста в Болгарии вышли на улицы в поддержку главы государства Румена Радева

Участники протестов в Софии, требующие отставки правительства и главного прокурора страны, забросали здание правительства Болгарии перепелиными яйцами. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает ТАСС.

Как сообщают корреспонденты, акция под стенами здания у Народного собрания началась около 17.00 по местному времени. Затем протест переместился к зданию правительства страны. При этом, протестующие скандировали “Мафия!” и “Отставка!”. При этом, они атаковали административное здание перепелиными яйцами.

Сообщается, что в центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям

Напомним, массовые протесты в Болгарии с требованием отставки правительства и главного прокурора начались 9 июля 2020 года. Причиной начала акций стал арест прокуратурой двух высокопоставленных сотрудников президентской администрации. С 9 июля акции протеста с активным участием молодых людей проходят в Болгарии ежедневно.

Ранее премьер Болгарии Бойко Борисов обратился к министрам финансов, экономики и внутренних дел с просьбой написать заявление об увольнении.

Напомним, в Болгарии президент возглавил антиправительственный протест. Массовые антиправительственные акции в стране продолжаются уже неделю.

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Теги: протесты, яйца, Болгария, акция, София
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Источник: korrespondent.net

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