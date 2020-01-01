В Болгарии здание правительства забросали перепелиными яйцами
Участники протестов в Софии, требующие отставки правительства и главного прокурора страны, забросали здание правительства Болгарии перепелиными яйцами. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает ТАСС.
Как сообщают корреспонденты, акция под стенами здания у Народного собрания началась около 17.00 по местному времени. Затем протест переместился к зданию правительства страны. При этом, протестующие скандировали “Мафия!” и “Отставка!”. При этом, они атаковали административное здание перепелиными яйцами.
Сообщается, что в центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям
Напомним, массовые протесты в Болгарии с требованием отставки правительства и главного прокурора начались 9 июля 2020 года. Причиной начала акций стал арест прокуратурой двух высокопоставленных сотрудников президентской администрации. С 9 июля акции протеста с активным участием молодых людей проходят в Болгарии ежедневно.
Ранее премьер Болгарии Бойко Борисов обратился к министрам финансов, экономики и внутренних дел с просьбой написать заявление об увольнении.
Напомним, в Болгарии президент возглавил антиправительственный протест. Массовые антиправительственные акции в стране продолжаются уже неделю.
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