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Джонсон признал допущенные в начале пандемии ошибки

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Джонсон согласился с тем, что необходимо "извлечь уроки из того, что произошло" и принимая предыдущий опыт, подготовиться ко второй волне пандемии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство допустило ошибки, когда в Соединенном Королевстве началась вспышка коронавирусной инфекции. Об этом, в пятницу, 24 июля, он рассказал в интервью ВВС

По его словам, британские министры могли бы действовать иначе.

"Мы в первые несколько недель и месяцев не осознавали проблему, связанную с вирусом, так, как следовало", - сказал Джонсон. 

По его словам, британские власти учтут этот опыт в будущем, в частности, в случае второй волны коронавируса.

"Может быть, было и то, что мы могли бы сделать иначе, и, конечно, будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому", - добавил он.

 

По состоянию на 24 июля в Великобритании зафиксировано почти 300 тысяч случаев заражения COVID-19. От последствий заражения вирусом умерли более 45,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что антикоронавирусная вакцина от Оксфордского университета выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.

Также, сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года.

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Теги: инфекция, пандемия, ошибки, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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