Фигуристка рассказала о физическом насилии со стороны тренера

Девушка призналась, что ее регулярно били чехлом от коньков за ошибки на тренировках и унижали.

Сингапурская 19-летняя фигуристка китайского происхождения Юй Шужань рассказала о многолетнем физическом насилии со стороны тренера в то время, когда она тренировалась в КНР. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Шужань, насилие она терпела с 11 лет. Девушка рассказала, что тренер регулярно угрожал ей побоями, а иногда наносил удары по руками или ногам без предупреждения.

“Жестокое обращение началось, когда мне было 11 - мне говорили протянуть руку каждый раз, когда я допускала ошибку. В особенно неудачные дни я получала больше 10 ударов подряд, пока моя кожа не становилась воспаленной”, - отметила она.

Насилие часто совершалось на глазах у других фигуристов на катке.

“Я не рассказала об этом никому из друзей, взрослых в школе или в федерации, потому что была невероятно унижена. Я чувствовала себя такой маленькой”- поделилась Шужань.

Девушка также написала, что многие спортсмены и тренеры считают, что такое поведение необходимо и нормально в Китае.

Юй родилась и тренировалась в Китае и стала первой представительницей Сингапура, выступившей на чемпионате мира. В сезоне-2017/2018 она завоевала золото на Играх Юго-Восточной Азии в одиночном катании. Также она приняла участие на чемпионате мира и на первенстве четырех континентов.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате насильственных действий граждане Украины будут получать компенсацию из госбюджета, которую затем будут взимать с преступника.

Напомним, недавно в Киеве открыли кризисный центр для жертв домашнего насилия.

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