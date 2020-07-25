Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Фигуристка рассказала о физическом насилии со стороны тренера

Комментариев: 1
Девушка призналась, что ее регулярно били чехлом от коньков за ошибки на тренировках и унижали.
Сингапурская фигуристка китайского происхождения Юй Шужань
Сингапурская фигуристка китайского происхождения Юй Шужань
instagram.com/_jessicayu_

Сингапурская 19-летняя фигуристка китайского происхождения Юй Шужань рассказала о многолетнем физическом насилии со стороны тренера в то время, когда она тренировалась в КНР. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Шужань, насилие она терпела с 11 лет. Девушка рассказала, что тренер регулярно угрожал ей побоями, а иногда наносил удары по руками или ногам без предупреждения.

“Жестокое обращение началось, когда мне было 11 - мне говорили протянуть руку каждый раз, когда я допускала ошибку. В особенно неудачные дни я получала больше 10 ударов подряд, пока моя кожа не становилась воспаленной”, - отметила она.

Насилие часто совершалось на глазах у других фигуристов на катке.

“Я не рассказала об этом никому из друзей, взрослых в школе или в федерации, потому что была невероятно унижена. Я чувствовала себя такой маленькой”- поделилась Шужань.

Девушка также написала, что многие спортсмены и тренеры считают, что такое поведение необходимо и нормально в Китае. 

Юй родилась и тренировалась в Китае и стала первой представительницей Сингапура, выступившей на чемпионате мира. В сезоне-2017/2018 она завоевала золото на Играх Юго-Восточной Азии в одиночном катании. Также она приняла участие на чемпионате мира и на первенстве четырех континентов.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате насильственных действий граждане Украины будут получать компенсацию из госбюджета, которую затем будут взимать с преступника. 

Напомним, недавно в Киеве открыли кризисный центр для жертв домашнего насилия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Сингапур, избиение, насилие, фигурное катание, тренер, спортсменка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Bangkok_fever    25.07.2020, 02:27
Оценка:  -21
Bangkok_fever
Сингапурская 19-летняя фигуристка китайского происхождения - это что за дятел это писал ? в Сингапуре коренное население итак китайцы .
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь