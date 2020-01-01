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Китайский банк спермы заявил о дефиците из-за пандемии коронавируса

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Донорство спермы в китайском учреждении используют для помощи тем семьям, у которых партнер мужского пола бесплоден.
Число доноров спермы сократилось на 60%
Число доноров спермы сократилось на 60%

В китайской провинции Юньнань репродуктивная клиника сообщила об острой нужде в сперме после событий, связанных с коронавирусной инфекцией, и призвала доноров активнее сдавать материал. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что в клинике запасов спермы осталось всего на 30 семей, поскольку количество спермы ограничено. При этом число добровольцев в 2020 году снизилось на 60% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, проблема усугубляется низким качеством спермы, поскольку только 20% доноров имели соответствующую квалификацию.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее в Новой Зеландии появился первый в мире банк ВИЧ-инфицированной спермы

Также, исследователи обнаружили COVID-19 в сперме переболевших пациентов.

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Теги: Китай, клиника, пандемия, банк спермы, сперма
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Источник: korrespondent.net

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