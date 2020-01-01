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ООН призвала Польшу предоставлять убежище беженцам

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Европейский суд по правам человек осудил действия Варшавы на польско-белорусской границе, где соискателям убежища систематически отказывают во въезде в страну.
Польшу обвинили в коллективной высылке иностранцев
Польшу обвинили в коллективной высылке иностранцев

Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призвало Польшу обеспечить беженцам в стране получение убежищ, международной защиты в соответствии с международными обязательствами, принятыми страной. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Накануне, Европейский суд по правам человека постановил, что отказ Польши от процедур получения убежищ некоторым беженцам нарушает статьи европейской конвенции о правах человека.

В свою очередь, в ООН, принимая к сведению решение ЕСПЧ, предложили помочь польским властям в выполнении своих обязательств.

“Поиск убежища является одним из основных прав человека, которое гарантируется как законодательством ЕС, так и международным законодательством о беженцах, включая Конвенцию о беженцах 1951 года, подписанную Польшей”, - подчеркнули в организации.

Известно, что ЕСПЧ обвинил Польшу в нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, в части запрета на бесчеловечное обращение и на коллективную высылку иностранцев.

Ранее сообщалось, что Украина находится в тройке стран, против которых чаще всего подают жалобы в Европейский суд по правам человека

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Теги: Польша, ООН, беженцы, ЕСПЧ
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Источник: korrespondent.net

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