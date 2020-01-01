ВОЗ зафиксировала новый рекорд COVID-19

Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тысяч заболевших.

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по заражениям коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире зарегистрировано 284 196 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом. Это максимальный показатель за день. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Количество случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 284 196 за последние 24 часа", - говорится в сообщении.

Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7 097 летальных исходов.

Уточняется, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки - - 8 121 700 инфицированных. За сутки этот показатель вырос на 173 187. Число умерших там увеличилось на 7 663 и достигло 325 625.

В Европе зарегистрированы 3 170 382 заразившихся и 209 421 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 522, количество умерших увеличилось на 451.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 625 564, зафиксировано 38 111 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 54 247, умерли 908 человек.

Всего, по данным организации, во всем мире выявлено 15,2 млн случаев инфицирования, умерли более 628 тысяч зараженных.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ настоятельно рекомендуют не посещать ночные клубы и дискотеки, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet