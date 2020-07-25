Неизвестные пытались выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

СМИ сообщили, что ранее эта же группа людей, которые, по данным агентства, могли быть американскими чиновниками, запирали дверь с другой стороны здания.

Несколько человек пытались взломать заднюю дверь здания китайского консульства в Хьюстоне. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, группа людей, которые пытались силой открыть дверь, была замечена сразу после того, как в 16.00 по местному времени вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства.

Агентство сообщает, что представиться журналистам они отказались.

Ранее власти Китая потребовали закрытия генерального консульства США в городе Чэнду провинции Сычуань, ответив таким образом на закрытие китайского консульства в Хьюстоне.

Двумя днями ранее американские власти выдали распоряжение о срочном закрытии консульства Китая в Хьюстоне в штате Техас.

Напомним, в последнее время отношения между двумя странами ухудшаются из-за целого ряда причин. В частности, на прошлой неделе Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. Позже вводились американские санкции за события в Гонконге. В свою очередь Китай ввел санкции против американских чиновников.

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