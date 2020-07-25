Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Неизвестные пытались выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

Комментариев: 1
СМИ сообщили, что ранее эта же группа людей, которые, по данным агентства, могли быть американскими чиновниками, запирали дверь с другой стороны здания.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
РИА Новости

Несколько человек пытались взломать заднюю дверь здания китайского консульства в Хьюстоне. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает агентство Reuters

По данным СМИ, группа людей, которые пытались силой открыть дверь, была замечена сразу после того, как в 16.00 по местному времени вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства.

Агентство сообщает, что представиться журналистам они отказались.

Ранее власти Китая потребовали закрытия генерального консульства США в городе Чэнду провинции Сычуань, ответив таким образом на закрытие китайского консульства в Хьюстоне. 

Двумя днями ранее американские власти выдали распоряжение о срочном закрытии консульства Китая в Хьюстоне в штате Техас. 

Напомним, в последнее время отношения между двумя странами ухудшаются из-за целого ряда причин. В частности, на прошлой неделе Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. Позже вводились американские санкции за события в Гонконге. В свою очередь Китай ввел санкции против американских чиновников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, КНР, Взлом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
CrespoxUA    25.07.2020, 03:51
Оценка:  -21
CrespoxUA
Китай крепнет с каждым днём.А звёздно-полосатая"сверхдержа ва"с каждым днём становится всё ничтожней. :-)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь