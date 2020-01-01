Австрия с 27 июля потребует отрицательный ПЦР-тест от украинцев

Власти Австрии с 24 июля повторно ввели обязательное ношение защитных масок в супермаркетах, банках и на почте.

Австрия ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции. Приезжим из 32 государств и отдельных регионов понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на постановление Минздрава Австрии.

Сообщается, что новые правила начнут действовать с понедельника, 27 июля.

"Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран с высокой угрозой заражения коронавирусом должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

В список стран с нестабильной обстановкой по коронавирусу вошла в том числе и Украина. Кроме того, в "красном списке" австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Уточняется, что граждане из 32 государств "красного списка" не смогут напрямую въехать в Австрию, но если они прибывают из стран Шенгенской зоны с благоприятной обстановкой, тогда им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до въезда. А после въезда они должны находиться в карантине в течение десяти дней. Для этого они должны предоставить документальное свидетельство наличия места жительства в Австрии.

В то же время, исключение из запрета на въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств и международных организаций.

Ограничения не касаются государственных визитов или приезда супругов. Транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений.

По данным Минздрава на 24 июля, в Австрии из 20 214 заболевших выздоровели 18 042, 711 умерли. В стране остается 1 461 активный больной.

Ранее в Австрии в сети магазинов и аптек dm появились ПЦР-тесты на COVID-19, которые можно провести дома.

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