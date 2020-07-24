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Бывшего премьера Монголии приговорили к 5 годам тюрьмы за коррупцию - СМИ

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Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.
Экс-премьер Монголии получил пять лет тюрьмы за коррупцию
Экс-премьер Монголии получил пять лет тюрьмы за коррупцию
caaknews.mn

В Монголии бывший премьер-министр Санжийн Баяр был приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 25 июля.

"Бывший премьер-министр Монголии Санжийн Баяр признан виновным в коррупции и приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление должностными полномочиями при принятии инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi. Соответствующее решение было принято на заседании суда района Баянзурх в Улан-Баторе", - сказано в сообщении.

Баяр был премьером Монголии в 2007-2009 годах. В 2009 году он заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group.

Напомним, что ранее президента Монголии отправили на карантин. Две недели глава государства и чиновники его сопровождавшие провели в изоляции.

Также сообщалось, что президент Монголии в качестве поддержки в начале пандемии подарил Китаю 30 тысяч баранов.

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Теги: коррупция, суд, тюрьма, Монголия, премьер-министр, борьба с коррупцией, приговор
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Источник: korrespondent.net

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