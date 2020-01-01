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В Германии введут тестирование на коронавирус в аэропортах

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Тест приезжим из стран с активной эпидемией COVID-19 будут делать бесплатно, но еще неизвестно, когда тестирование запустят, так как нужно обустроить необходимую инфраструктуру.
Германия планирует ввести тестирование на COVID-19 в аэропортах
Германия планирует ввести тестирование на COVID-19 в аэропортах

В Германии всем людям, прилетающим из стран с опасной эпидситуацией, будут делать тесты на коронавирус прямо в аэропортах. Об этом договорились министры здравоохранения федеральных земель ФРГ в субботу, 25 июля.

Проводить тестирование будут бесплатно, но пока неизвестно, когда именно система (она также будет действовать в морских портах) начнет работать - еще надо обустроить пункты сбора анализов.

При этом для путешественников из других стран ЕС будет возможность сделать бесплатно тест в течение 72 часов после возвращения, "но не в аэропортах, а в медицинских учреждениях и лабораториях", говорит сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи.

"Текущие показатели заражения еще раз показывают, что мы все еще находимся в середине пандемии. А рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию", - зааявил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Наконец, все возвращается в Германию из отпусков в "опасных странах" должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией, но проверять их будут выборочно.

Напомним, что в Германии рекордное число случаев коронавируса за два месяца. В середине мая за сутки было выявлено более 900 случаев COVID-19 в стране. С тех пор количество новых заражений не превышало 800.

ВОЗ зафиксировала новый рекорд COVID-19

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Теги: Германия, эпидемия, тесты, аэропорт, пандемия, тестирование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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