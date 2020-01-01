В Болгарии коронавирус выявили в офисе премьер-министра

Теперь болгарский премьер пошел на карантин, хотя его тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

У главы офиса премьер-министра Болгарии выявили коронавирус, поэтому глава правительства ушел на карантин. Об этом сообщает портал Novinite в субботу, 25 июля.

"Деница Желева, председатель офиса премьер-министра Бойко Борисова, получила положительный тест на COVID-19. У премьера отрицательный тест, но он на карантине", - сказано в публикации.

Положительный тест на коронавирус Желева сдала после возвращения болгарской делегации из Брюсселя. Вскоре появилась информация, что повторный тест не выявил у Борисова коронавируса.

Напомним, что ранее ВОЗ зафиксировала новый рекорд COVID-19. Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тысяч заболевших.

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